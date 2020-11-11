11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Mardin'de terör operasyonu! Uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'de terör örgütü 'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede, operasyonlar sürüyor.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Mardin'de terör operasyonu! Uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Yücebağ- Karasu kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 200 mermi bulundu.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

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