Son dakika: Mardin'de terör operasyonu! Uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberine göre Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede, operasyonlar sürüyor.
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Yücebağ- Karasu kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 200 mermi bulundu.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
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