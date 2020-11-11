11 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri O ile giriş çıkışlara HES zorunluluğu getirildi

O ile giriş çıkışlara HES zorunluluğu getirildi

genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından 'ta şehre giriş çıkışlarda zorunluluğu geldi. Ayrıca il genelinde sokakta içmek yasaklandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020
ABONE OL
O ile giriş çıkışlara HES zorunluluğu getirildi

Uşak'ta Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında, il giriş ve çıkışlarında HES Kodu kontrolleri zorunlu hale getirildi. Ayrıca il genelinde sokakta sigara içmek yasaklandı.

HES ZORUNLULUĞU VE SİGARA YASAĞI

İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemlerin alındığını açıkladı. Karar kapsamında, il giriş ve çıkışlarında maske, sosyal mesafe denetimlerinde izolasyona uyulup uyulmadığının kontrollerinde HES Kodu gösterimi zorunlu hale getirilirken, sokakta sigara içilmesi yasaklandı. Öte yandan yapılan açıklamada, "Pazar yerlerine, metrekareye uygun sayıda vatandaş alınacak ve satıcılar ile çalışanların HES Kodu kontrolleri zabıtalarca yapılacaktır. Şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Pfizer ile ABD arasındaki koronavirüs aşısı anlaşmasının detayları açıklandı! Aşının en büyük sorunu ne? PFİZER İLE ABD ARASINDAKİ KORONAVİRÜS AŞISI ANLAŞMASININ DETAYLARI AÇIKLANDI! AŞININ EN BÜYÜK SORUNU NE?

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA