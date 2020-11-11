Kasım ayında okulların ara tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB 2020-2021 takvimi tatil tarihleri
İlk ara tatil ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği ara tatil takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hibrit eğitim gören öğrenciler, tatil takvimini merak ediyor. Peki, kasım ayında okulların ara tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte olacak? İşte 2020-2021 tatil takvimi...
Okullarda ara tatil ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiriliyor. Online ve yüz yüze eğitimi birlikte (hibrit eğitim) alan öğrenciler heyecan içinde ara tatil takvimini araştırıyor. Kasım ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde ara tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda arama motorlarında Kasım ayında okulların ara tatili ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte 2020-2021 MEB tatil tarihleri...
OKULLARIN ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek.
Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
9. sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.
Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
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