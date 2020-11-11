Kasım ayında okulların ara tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB 2020-2021 takvimi tatil tarihleri

6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek.

Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.