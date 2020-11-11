11 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bini geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında esnaf için HES kodu uygulamasının ve "Sabahtan öğlene kadar indirim"in başladığını bildirdi.

Pazarda HES kodu uygulamasının yeni olduğunu ve bu uygulamaya katılan pazarcı esnafına teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün gezmiş olduğumuz pazardaki arkadaşlarımızın her biri, odamızla, Belediyemiz ve kaymakamlığımız, Valiliğimizin koordinasyonunda el birliğiyle artık HES koduyla çalışıyor ve bunu da müşteri ve hemşehrilerine deklare ediyor. Bu yeni bir uygulama. Bu uygulamaya destek olduklarından, katkı verdiklerinden dolayı pazarcı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar."