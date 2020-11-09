7 yıldır neden yıkılmıyor? Araçlar ve yayalar o yapı nedeniyle yolu kullanamıyor

YILDIZ: "BURADAN KİM FAYDA SAĞLIYOR?"

Ünzile Yıldız ise, belediyenin ve buradan kira kazanan kişilerin rant elde ettiğini öne sürdü ve "Burası belediye tarafından yol olarak ayrılan kamuya ait bir yer. Yol güzergahı üstünde ufak ufak büyütülerek koca bir işletmeye sahip olunuyor. Burası için yıkım kararı çıkartıldı ancak belediye yönetimi biz şikayet ettiğimiz zaman dosyayı açıyor, biz belediyeden çıktığımız zaman dosyayı kapatıyor. Buradan gelen kira kime ya da hangi oranlarda dağıtılıyor. Kimler nemalanıyor? Eğer herkesin yol kapatarak dükkan açma hakkı varsa biz de gidelim bir ana caddeyi kapalım orada işletme sahibi olalım" diye konuştu.

'İŞLETME YAPMAZSA BELEDİYE YIKACAK'

Beşiktaş Belediyesi ise konuyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirterek, "Söz konusu işletmenin bir kısmı şahıs mülkiyetinde bir kısmı ise yol güzergahında genişletilmiş bir alan olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda gerekli görüşmeler yapılmış ve kaçak yapının yıkımı için 15 günlük süre verilmiştir. Tanınan yasal süreç sonunda işletme sahipleri eğer yıkımı yapmazsa belediye ekipleri tarafından yıkım işlemi gerçekleştirilecek. İşletme imalat iznini 2005 yılında Kaymakamlık tarafından almış, ruhsatı da saçak altında kullanmak koşulu ile kafe izni var ancak yapıda kaç olduğu için yıkım kararı işlemektedir" denildi.

YIKIM GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 6 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde söz konusu bölgede yaptığı incelemede kaçak yapının Boğaziçi Koruma Kanunu'nu ihlal ettiğini belirterek yapının kısa sürede yıkılmasını istedi.

SABAH

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