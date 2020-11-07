07 Kasım 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: Koronavirüs yayılıyor

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara koronavirüs uyarısında bulundu. Koca, sokakta iç içe yürüyen kalabalığın fotoğrafını Twitter'da "Covid-19 yayılıyor" mesajı ile paylaşarak, vatandaşlara tedbirli olmalarını salık verdi.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: Koronavirüs yayılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı geldi.

"COVİD-19 YAYILIYOR"
Bakan Koca, Twitter hesabından fotoğraf ile birlikte paylaştığı mesajında, "Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun" ifadesine yer verdi.

Bakan Koca ikinci paylaşımında da 'Hastalık yayılıyor' diyerek uyarıda bulundu.

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