07 Kasım 2020, Cumartesi
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Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacak sürücüler dikkat: O güzergah trafiğe kapatıldı

Tüneli'nde süren derz yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 'nun Dağı Tüneli kesiminde istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım yönüne kapatıldı. Bölgedeki araçlar 'ndan D-100 kara yoluna yönderilirdi.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacak sürücüler dikkat: O güzergah trafiğe kapatıldı

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 'nun Tüneli kesiminde istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, yönüne kapatıldı. Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile -Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ay başlayan çalışmalar devam ediyor.

ANKARA İSTİKABETİ KAPATILDI

Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara istikametine kapatıldı.

Trafiğin, otoyolun Ankara istikametinden D-100 kara yoluna aktarılması için Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı.

KAYNAŞLI KAVŞAĞI'NA YÖNLENDİRİLDİLER

Daha sonra otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler 'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.Çalışmaların 10 Kasım salı günü tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli'nin tamamen ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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