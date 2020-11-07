Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacak sürücüler dikkat: O güzergah trafiğe kapatıldı

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı. Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ay başlayan çalışmalar devam ediyor.