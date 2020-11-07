Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacak sürücüler dikkat: O güzergah trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli'nde süren derz yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım Ankara yönüne kapatıldı. Bölgedeki araçlar Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönderilirdi.
Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı. Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ay başlayan çalışmalar devam ediyor.
ANKARA İSTİKABETİ KAPATILDI
Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara istikametine kapatıldı.
Trafiğin, otoyolun Ankara istikametinden D-100 kara yoluna aktarılması için Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı.
KAYNAŞLI KAVŞAĞI'NA YÖNLENDİRİLDİLER
Daha sonra otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.Çalışmaların 10 Kasım salı günü tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli'nin tamamen ulaşıma açılacağı öğrenildi.