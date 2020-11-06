Son dakika: Kirli oyun ‘Ajanda’dan çıktı! HDP binasında PKK’lıların sicil ajandası çıktı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldı.Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

HDP PKK'YA KATILIM KANALI HALİNE GELDİ

Terörle mücadelenin birçok boyutu var bunlardan biri askeri mücadele ve bu hızla devam ediyor. Özellikle kırsal alanda Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde devam eden bir süreç var. Fakat terörle mücadele sadece askeri mücadeleden ibaret değil. Bir de terörün finansmanı terör örgütüne katılımın önlenmesine yönelik sosyal boyutu da var. Maalesef Türkiye'de HDP Partisi PKK'ya katılım kanallarından biri halinde gelmiştir. Gençleri radikalleştiren orada gençlere ideolojik bir eğitimin verildiği daha sonra da PKK'ya katılımın sağlandığı bir parti örgütü haline dönüştü.

TERÖRLE ÇOK BOYUTLU MÜCADELE

Bunun kaynağında ve kökünde engellenmesi lazım dolayısıyla son dönemde atılan adımları ben bu çerçevede değerlendiriyorum. PKK'nın gençleri zehirlemesi radikalleştirmesinin önüne kaynağında kurutarak engellenmesi gerekiyor. Türkiye'nin burada çok boyutlu terörle mücadele stratejisi izlediğini görüyoruz. Bu da bu boyutlarından bir tanesi.

PKK'NIN SİYASİ TEMSİLCİSİ

HDP işin diğer bir boyutu. PKK'nın siyasi temsilcisi olması ve sadece temsilcisi olmakla kalmayıp da aynı zamanda gençleri terör örgütüne katılımın sağlanmasında bir aracılık yapması meselesi çok ciddi bir sorun.