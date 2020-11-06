Son dakika: Kirli oyun ‘Ajanda’dan çıktı! HDP binasında PKK’lıların sicil ajandası çıktı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldı.Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraklı, "HDP Partisi PKK’ya katılım kanallarından biri halinde gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldı.Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.