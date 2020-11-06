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Son dakika: Kirli oyun ‘Ajanda’dan çıktı! HDP binasında PKK’lıların sicil ajandası çıktı

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Giriş: 06.11.2020 11:30
Güncelleme:06.11.2020 11:52
Son dakika haberi... Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldı.Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraklı, "HDP Partisi PKK’ya katılım kanallarından biri halinde gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldı.Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Kirli oyun ‘Ajanda’dan çıktı! HDP binasında PKK’lıların sicil ajandası çıktı SON DAKİKA: KİRLİ OYUN 'AJANDA'DAN ÇIKTI! HDP BİNASINDA PKK'LILARIN SİCİL AJANDASI ÇIKTI
Son dakika: HDP binasında gizli bölmede PKK ajandası! Kaçırdığı çocukların bilgileri var SON DAKİKA: HDP BİNASINDA GİZLİ BÖLMEDE PKK AJANDASI! KAÇIRDIĞI ÇOCUKLARIN BİLGİLERİ VAR

Kirli oyun ‘Ajanda’dan çıktı!
Kirli oyun ‘Ajanda’dan çıktı!
HDP binasında PKK ajandası!
HDP binasında PKK ajandası!
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