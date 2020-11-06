KYK burs başvuru sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuruları 28 Ekim'de başlamıştı. 3 Kasım'da bitmesi beklenen başvuruların süresi uzatıldı. Henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.