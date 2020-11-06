KYK'dan son gün uyarısı: KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrenci bu soruların yanıtını arıyor. Başvuru süresinin uzatılmasının ardından başvuruların hangi tarihte sona ereceği merak edilmeye başlandı. KYK tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
KYK burs başvuru sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuruları 28 Ekim'de başlamıştı. 3 Kasım'da bitmesi beklenen başvuruların süresi uzatıldı. Henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
2020-2021 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir önceki başvuruların sonuçlarına bakacak olursak sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumlar�� aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ DOĞRU OLMALI
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.
Özel durum beyanları elektronik ortamda kontrol edilecek.
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları, şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi, anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)