06 Kasım 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre... Başkan , Başkanı ile ’nde bir araya geldi.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile bir araya geldi. Görüşme ikili ilişkiler ele alındı.

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