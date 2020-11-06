Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile bir araya geldi. Görüşme ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. pic.twitter.com/kEP1uD5bk5 — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 6, 2020