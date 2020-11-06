Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile bir araya geldi
Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.
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Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile bir araya geldi. Görüşme ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. pic.twitter.com/kEP1uD5bk5— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 6, 2020