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CHP Aydın İl Başkanı için kayıp ilanı! Eski başkan, yeni başkanı arıyor

'de yaşanan sorunların sonu gelmiyor. Kemal Kılıçdaoğlu ile arasındaki tartışmalar sürerken partinin İl Teşkilatı'nda da durum farklı değil. Eski CHP Aydın İl Başkanı , mevcut il başkanı uzun süredir telefonlara bakmadığı ve mesajlara cevap vermediği için Facebook üzerinden kayıp ilanı verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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CHP Aydın İl Başkanı için kayıp ilanı! Eski başkan, yeni başkanı arıyor

İl Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden ve aynı zamanda eski il başkanlarından , mevcut il başkanı için sosyal medya hesabından 'Kayıp ilanı' verdi.

Uzun süredir ortalıkta görünmediği, telefonlara bakmadığı ve mesajlara da cevap vermediği ileri sürülen İl Başkanı için verilen bu kayıp ilanının altına bazı partililer ilginç yorumlarda bulundular.

"45 YAŞLARINDA, 170 BOYLARINDA, ESMER, TIKNAZ"

CHP'nin eski İl Başkanlarından Barkan Kalınomuz tarafından verilen Kayıp ilanında "45 yaşlarında,170 boylarında, esmer, tıknaz, 85 kilo civarında siyah gözlü, az yakışıklı CHP Aydın İl Başkanı aranıyor. Görenlerin insaniyet namına CHP Genel Merkezi'ne bildirmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verip altına da CHP Genel Merkezinin 0312 2074020 nolu telefonunu paylaştı. Paylaşılan telefon numarasının ise Oğuz Kaan Salcı'nın partideki makamına çıktığı görüldü.

ÇANKIR YORUM YAPMADI

Öte yandan partinin ileri gelen bazı isimlerinin de yorum yaptığı kayıp ilanında CHP İl Başkanı Ali Çankır, partiyi parçalayıp küçültmekle suçlanırken, bazıları ise Çankır'ın yapayalnız kaldığını ileri sürdü.

Kendisi için verilen kayıp ilanını gördüğünü belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ise, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

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