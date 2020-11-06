06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberine göre: Gençlik ve , kasım ayı ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
ABONE OL
Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika: Gençlik ve , kasım ayı ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

"Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA