Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı

BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

"Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım."