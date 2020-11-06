Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı
Son dakika haberine göre: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI
"Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım."
Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 6, 2020
Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım.😉 pic.twitter.com/5ZHZUju1Sx