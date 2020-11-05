Tunç Soyer’in iddiasını yalanlayan tweet! Hani yıkım yetkisi yoktu?

Aziz Kocaoğlu'nun konuşması şöyle:

"Bu deprem sağlıklı koşullarda yaşamanın ve kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Hem yerel yönetim, hem de merkezi yönetim kentsel dönüşümün zaruret olduğunun bilincinde..