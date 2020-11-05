Son dakika: Trump'ın ekibinden flaş seçim açıklaması

ABD'de seçimleri hakkında basın karşısına geçen Donald Trump'ın ekibi açıklama yaptı.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne geldi.

"ERİŞİM SAĞLAYAMIYORUZ"

Nevada'da olanlar aslında bütün ülkemizi etkiliyor. Amerikalıların güvene ihtiyacı var. Her bir sandığın uygun bir şekilde açıldığına emin olmamız lazım. Seçimin seyri hakkında, sandıklar hakkında erişim sağlayamıyoruz. Her alanda engelleniyoruz.

"OYUMUZ ÇALINDI VE..."

Seçimlerde oylarının çalındığı belirten bir kişi yaptığı açıklamada, "Ben her zaman oyumu gidip kullanırdım. Bu kez posta ile kullandım. Benim ve birlikte yaşadığım kişinin oyu çalındı. Kanal 8'e bir röportajımda bundan bahsettim ve bana 'bunları duyuyoruz siz de onlardan birisiniz' dediler" şeklinde konuştu.

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