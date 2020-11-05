Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene hakaretleri cezasız kalmadı

TİHEK, Ataklı'nın Tele1 kanalında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim veren başörtülü bir öğretmenle ilgili sözleri üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda görüşü sorulan yayıncı kuruluş gönderdiği yazıda, eleştiri konusunun Milli Eğitim Bakanlığının politikası olduğu, yayın görsel olarak incelendiğinde öğretmenin görüntüsü ile ismine yer verilmediği, inanca ve geleneğe bağlı bir yaşam veya giyim tarzının ya da inanışın eleştirilmediği ileri sürüldü.

TİHEK bunun üzerine Can Ataklı'ya görüşlerini sordu ancak Ataklı, kuruma herhangi bir görüş sunmadı. EBA kanalında ders anlatan başörtülü öğretmen Ö.Ö. ise gönderdiği yazıda, Ataklı'nın açıklamasının kendisini ve kendisi nezdinde tüm eğitim camiasını üzdüğünü, bu sözleri inanç özgürlüğüne aykırı ve ayrımcı söylem olarak değerlendirdiğini belirtti.