04 Kasım 2020, Çarşamba
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O ildeki öğrenciler dikkat! HES kodu olmadan okula girilemeyecek

Valiliği, , veli, görevli ve ziyaretçilerin kodu sorgulamalarının yapılmadan okul ve pansiyonlara alınmayacağını bildirdi. Öğrencilerden alınan HES kodu ile birlikte günlük olarak kontrolleri sağlanacak.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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O ildeki öğrenciler dikkat! HES kodu olmadan okula girilemeyecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında birçok tedbir kararı aldı.

GÜNLÜK TAKİP YAPILACAK

Bu kapsamda , veli, görevli ve ziyaretçilerin günlük olarak kodu sorgulamalarının yapılarak okul ve pansiyonlara alınmaları, ayrıca okul idaresi ve öğretmenler tarafından sınıflarda toplu HES kodu uygulamasının günlük takibinin sağlanması ve vaka tespit edilmesi halinde gerekli bildirimlerin yapılması kararı alındı.

KAYIT ALTINA ALINACAK

Semptom ve ateş ölçümlerinin düzenli yapılarak kayıt altına alınması istenen kararda, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin" Kovid-19 kapsamında belirtilen kural ve tedbirlerin uygulanması ve gerekli tüm koşulların sağlanması istendi.

İŞLEM BAŞLATILACAK

Açıklamada, alınan kararların ilgili birim amirlerince takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, ayrıca suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

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