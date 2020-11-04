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Mersin'de gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı. 2 kişi serbest bırakılırken, tutuklanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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Mersin'de gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Ekim'de Tarsus'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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