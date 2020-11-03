Tüp bebek ikizlerin yürek yakan son sözleri!

DEPREMDEN BİR SAAT ÖNCE BABASINI ARAMIŞ VE KULAKLIK İSTEMİŞ

Her ikisi de okullarında çok başarılı olan ikizlerden Sayra, bir saat önce babasını arayıp kulaklık istemişti. Deprem sırasında da annesini arayıp binanın yıkılacağını söylemişti. Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu.