DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları 7 Eylül'de açıklanmış, 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları ise 7 Ekim'de açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yapmayı bekliyor. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlanmadığı için tercih takvimi de henüz belli olmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlanmıştı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyordu. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de duyurulacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.