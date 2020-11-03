Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 3 Kasım 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 3 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

MÜCADELEYE GÜÇ VERİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA...SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 2 KASIM 2020

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