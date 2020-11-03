İzmir depreminde 106 can sağ kurtarıldı!

"ANNESİ BANA ÖYLE BİR SARILDI Kİ..."

Edanur "Bir insanın hayatını kurtarmanın tarifi yok. Uykusuzluk, yorgunluk bizim için önemli değil. Annesinin bana bir sarılışı vardı ki uykusuzluk, yorgunluk o mutlulukla kayboldu. İyi ki o anlara şahit oldum" diyor.