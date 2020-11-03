İzmir depreminde 106 can sağ kurtarıldı!
Son dakika haberine göre; Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin aldığı her yeni bilginin arkasında onların emeği, uykusuz çabaları ve adeta tırnaklarıyla kazıdıkları betonlardan bir can, bir nefes çıkarma gayretleri var. Onlar İzmir depreminin isimsiz kahramanı arama kurtarma ekipleri. Uykuyu, yemeği unutarak iğneyle kazar gibi enkazdan 106 can kurtardılar.
İzmir'den günlerdir gelen her son dakika haberinin altında onların çabaları, hakkı ödenmez emekleri var. Enkaz altından tam 106 canı sağ olarak çıkarmayı başardılar.
Kimi 60 saat hiç uyumadı, kimi kirpiklerine dolan kum tanelerini silecek vakit bulamadı. 93 milyonun kahramanlık ruhunun sembolü oldular. İşte Türkiye'nin kahramanları...
ENKAZ ALTINDAN 106 KİŞİ ÇIKARILDI
Dünya mazlumlarına umut olan, nerede zor durumda olan birileri varsa ilk yardıma koşan Türkiye'nin AFAD, UMKE ve diğer arama kurtarma ekiplerinin personeli İzmir'de destan yazıyor.
6.6'lık depremin vurduğu kentte 3 gündür birkaç saatlik dinlenme molalarıyla, küçük bir sandviç ekmekle iğneyle kuyu kazarcasına insan hayatı kurtarma mücadelesine girişen kahramanlara hakkımızı ödeyemeyiz.
Depremden 62 saat sonra 3 yaşındaki Elif'in parmağına sımsıkı sarıldığı fotoğrafı dünyanın dört köşesinde umudun sembolü haline gelen itfaiyeci Muammer Çelik "Biz burada 2-3 saatlik uykuyla çalışıyoruz, çok yoruluyoruz ama canlar kurtardıkça yorgunluğumuzdan eser kalmıyor" diyor.
"CAN KURTARIYORSANIZ KORKUYA YER YOK"
Rıza Bey Apartmanı enkazında açtıkları 20 metre dehlize girerek kendisine 'Elimi tut abla' diye seslenen İnci Okan'a hayat ışığı olan UMKE görevlisi Edanur Doğan "Enkaza girmeye korkmadınız mı?" diye soranlara "Can kurtarıyorsanız korkuya yer yok" diye cevap veriyor.
"ANNESİ BANA ÖYLE BİR SARILDI Kİ..."
Edanur "Bir insanın hayatını kurtarmanın tarifi yok. Uykusuzluk, yorgunluk bizim için önemli değil. Annesinin bana bir sarılışı vardı ki uykusuzluk, yorgunluk o mutlulukla kayboldu. İyi ki o anlara şahit oldum" diyor.
TEZEL DE BUSE'NİN KAHRAMANI: "GURURLA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Türkiye'nin adeta ağlayarak aldığı ilk sevindirici son dakika haberlerinden olan Buse Hasyılmaz'la enkaz altındayken konuşan Özlem Baran Tezel de duygularını "Bizi değil asıl Buse'yi tebrik ekmek gerekir. Bizim 5 dakikamız onun için 1 saatti. Çok güzel dayandı. Soğukkanlılığımızı koruyarak insanlarımıza ulaşıyoruz. Biz büyük bir gururla görevimizin başındayız. Tek yumruk olarak kenetlendik" sözleriyle anlatıyor.