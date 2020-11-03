Anadolu ihtilali 18 yaşında! İlk seçimde iktidar oldu...





İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLDU

31 Temmuz 2002 tarihinde sorunlara çözüm aramak için erken seçim kararı alındı. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması kararlaştırılan erken seçimlere AK Parti de katıldı. Türkiye'nin merakla beklediği seçim sonuçları 3 Kasım akşamından itibaren belli olmaya başladı. Koalisyon hükümetinden hiçbir partinin barajı geçemediği seçim sonrasında AK Parti, yüzde 34 oy oranıyla mecliste 363 sandalye alırken, CHP de 183 vekille muhalefet partisi olarak yerini aldı. Partinin genel başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle hapis cezası bulunması yüzünden siyasi yasaklı olarak seçimlere alınmadı. 2003 yılında Siirt'te seçimlerin yenilenmesiyle Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçilerek Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu.