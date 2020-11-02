Başkan Erdoğan'dan minik Elif'e: Geçmiş olsun canım yavrum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN

Elif'in el salladığı hastanedeki görüntüsünü paylaşan Başkan Erdoğan şu paylaşımı yaptı:



"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."

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