Adana'da kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Kadir Gerekli, Civantayak Mahallesi'nde oturan Z.A'yı istemek üzere evlerine gitti. Kızın evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Gerekli ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Gerekli, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞEHİDİN KARDEŞİYDİ

Kadir Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt'te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi.