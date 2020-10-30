Son dakika: Taksim Camii ne zaman açılacak? Müjdeli haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi

TAKSİM'E YAPILAN CAMİDE SONA YAKLAŞILDI

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımında sona yaklaşıldı.

Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.

Taksim'e yapılan caminin dış cephesindeki işçilik tamamlandı, iç kaplama ve mermer kaplama çalışmaları sürüyor.