Son dakika: Taksim Camii ne zaman açılacak? Müjdeli haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi
Son dakika... Taksim Camii ne zaman açılacak? Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 80'i tamamlandı. Taksim Camii'nin temeli 17 Şubat 2017 tarihinde atılmıştı. Cuma namazı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışı hakkında müjdeli haberi verdi. Peki, Taksim Camii ne zaman açılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Son dakika... Taksim Camii ne zaman açılacak? Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan inşaat çalışmalarında yavaş yavaş sona gelindi. İç kaplama ve mermer kaplama çalışmaları süren Taksim Camii'nin açılış tarihi merakla araştırılıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, Taksim Camii ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
TAKSİM CAMİİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Taksim Camisi'ne geçti. Burada inceleme yapan Erdoğan daha sonra yeni AKM'ye geçerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Erdoğan Taksim Camii açılışı hakkında yaptığı açıklamada, "Taksim Camii'nin açılışı Ramazan ayına yetişecek. 6 ayın sonlarına doğru açılması planlanıyor. " dedi.
TAKSİM'E YAPILAN CAMİDE SONA YAKLAŞILDI
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımında sona yaklaşıldı.
Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.
Taksim'e yapılan caminin dış cephesindeki işçilik tamamlandı, iç kaplama ve mermer kaplama çalışmaları sürüyor.
Caminin içerisinde kullanılacak mermerler Antalya ve Bursa'da yer alan mermer ocaklarından getirildi.
Pencerelerin tamamı takıldı, otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlardaki çalışmalar ise sürüyor.
Ayrıca caminin 65 metre yüksekliğindeki 2 minaresinde çalışmalar tamamlandı ve kurulan iskeleler söküldü. Caminin dış cephesindeki çalışmalar tamamlanarak iskeleler kaldırıldı.
Çalışmaların hızla devam ettiği camide genel işçiliğinin yüzde 80'i biterken, caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.
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