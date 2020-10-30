Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Taksim Camisi'ne geçti.

Burada inceleme yapan Başkan Erdoğan daha sonra yeni AKM'ye geçerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Uzun bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sabah da rahmet-i rahmana kavuştu. Sabah eşi ile görüşme yaptım. Şu anda henüz, ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Marmara İlahiyat ve Çamlıca Camii. Kararını henüz vermediklerini söylediler.

Türkiye'de gerek Başbakan gerek bakan olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı. Aynı zamanda hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Tüm davetlerimize sağlıklı olduğu sürece katılma erdemini göstermişti. Bundan dolayı da kendilerine şükranım var.

TAKSİM CAMİİ İÇİN TARİH VERDİ

Şimdi arkadaşlar Taksim Camii ile alakalı olarak Ramazan'a yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'inin altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım tüm gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah altıncı ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar.

Fevkalade bir durum olmadığı takdirde altıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektrik, elektronik işlerde bir sarkma olabilir çünkü ithal. Ama bunun dışındaki bütün işleri altıncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz.