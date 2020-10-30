Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir depremi kararı: TSK'ya ait uçak havalandı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan İzmir depremi açıklamasında, "TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti" ifadelerine yer verdi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan İzmir depremi açıklamasında, "TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti" ifadelerine yer verdi.
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