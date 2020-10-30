30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir depremi kararı: TSK'ya ait uçak havalandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir depremi kararı: TSK'ya ait uçak havalandı

Son dakika haberleri... tarafından yapılan depremi açıklamasında, "TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir depremi kararı: TSK'ya ait uçak havalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan İzmir depremi açıklamasında, "TSK'ya ait uçağımız İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket etti" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA