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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uyarı: İzmir'deki vatandaşlarımız yardımların ulaşması için araçlarınızı kullanmayınız

İçişler Bakanı , ’de yaşayan vatandaşlar önemli bir çağrı yaptı. Bakan Süleyman Soylu yardımların ulaşması için araçların kullanılmamasını istedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uyarı: İzmir'deki vatandaşlarımız yardımların ulaşması için araçlarınızı kullanmayınız

İçişler Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de yaşanan deprem ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Soylu yardımların ulaşması için araçların kullanılmamasını istedi.

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları:

"İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız"

İZMİR'E ARAÇ GİRİŞİNE KISITLAMA

Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı.

İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.

Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.

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