Son dakika: Bulgaristan'dan İzmir depremi mesajı
Bulgaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Sierra Leone Dışişleri Bakanı, İzmir'deki deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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İzmir'deki deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Bulgaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Sierra Leone Dışişleri Bakanı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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