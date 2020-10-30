Son dakika: Bulgaristan'dan İzmir depremi mesajı

İzmir'deki deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Bulgaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Sierra Leone Dışişleri Bakanı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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