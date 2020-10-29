29 Ekim 2020, Perşembe
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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

’nın Büyükelçisi Andrii Sybiha, nedeniyle büyükelçilik binasının Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldığı anların fotoğrafını paylaştı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından elçiliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldığı fotoğrafları paylaştı.

Büyükelçi Sybiha, "Bu akşam itibariyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin binası Türk bayrağının renkleri ile aydınlandı! Dost Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerine yer verdi.

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