29 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri RTÜK Tele 1'deki skandal yayın hakkında inceleme başlattı

RTÜK Tele 1'deki skandal yayın hakkında inceleme başlattı

'li belediyelerin ayakta tuttuğu ve FETÖ tetikçiliği yapan Tele 1 kanalında haber sunucusu 'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alması ve güvenlik güçlerinin cemevlerine işediği iftası sonrası Başkanı 'den konuya ilişkin açıklama geldi. Şahin, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur.Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
ABONE OL
RTÜK Tele 1'deki skandal yayın hakkında inceleme başlattı

Tele 1'de yayınlanan Gün Başlıyor programının sunucusu Musa Özuğurlu, Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerimize iftirada bulundu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

İFTİRA KABUL EDİLEMEZ

Ebubekir Şahin paylaşımında "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır. Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

RTÜK Başkanı Şahin paylaşımının devamında "Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

BU İLK SALDIRI DEĞİL

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gözler önüne seren Tele 1'in skandalları bitmiyor. Tele 1 kanalında daha önce Can Ataklı başörtülü öğretmenleri hedef göstermiş ve 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Özuğurlu, ''Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, Merkel'i rahatlıkla eleştirebiliyor.'' demişti.

Tele 1 sunucusu Musa Özuğurludan Başkan Erdoğana alçak iftira! Merkeli bu sözlerle savundu TELE 1 SUNUCUSU MUSA ÖZUĞURLU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK İFTİRA! MERKEL'İ BU SÖZLERLE SAVUNDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA