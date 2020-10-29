RTÜK Tele 1'deki skandal yayın hakkında inceleme başlattı

Tele 1'de yayınlanan Gün Başlıyor programının sunucusu Musa Özuğurlu, Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerimize iftirada bulundu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

İFTİRA KABUL EDİLEMEZ

Ebubekir Şahin paylaşımında "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır. Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

RTÜK Başkanı Şahin paylaşımının devamında "Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

BU İLK SALDIRI DEĞİL

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gözler önüne seren Tele 1'in skandalları bitmiyor. Tele 1 kanalında daha önce Can Ataklı başörtülü öğretmenleri hedef göstermiş ve 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Özuğurlu, ''Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, Merkel'i rahatlıkla eleştirebiliyor.'' demişti.