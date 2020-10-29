29 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim Perşembe

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük vaka sayısını açıkladı. , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı.Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. " ifadelerini kullandı. İşte 29 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim Perşembe

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 29 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim Perşembe SON DAKİKA...SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 29 EKİM PERŞEMBE

TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ

Bakan Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." ifadelerini kullandı.

Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 28 Ekim Çarşamba SON DAKİKA...SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 28 EKİM ÇARŞAMBA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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