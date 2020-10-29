Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim Perşembe

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 29 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ

Bakan Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." ifadelerini kullandı.