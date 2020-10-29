Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. " ifadelerini kullandı. İşte 29 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 29 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ
Bakan Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." ifadelerini kullandı.