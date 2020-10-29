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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında kritik telefon görüşmesi

Son dakika haberine göre Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkii lider konusunu ele aldı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında kritik telefon görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkan Erdoğan'a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

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Son dakika: Aliyevden Başkan Erdoğana 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği SON DAKİKA: ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİĞİ

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