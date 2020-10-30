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Muharrem İnce'den çarpıcı paylaşım! Memleket Hareketi'nin kurucu isimlerini mi açıklayacak?

'den ayrılması an meselesi olan ve 'ni başlatan , Twitter'dan ses getiren bir paylaşımda bulundu. Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce iki gün önce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını duyurmuştu.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Muharrem İnce'den çarpıcı paylaşım! Memleket Hareketi'nin kurucu isimlerini mi açıklayacak?

İnce Twitter'dan, Yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. İnce "Memleket Hareketi olarak bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Yarın saat 11.00'de İstanbul Bakırköy'deki Polat Otel'de basın toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

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Muharrem İnce gün içinde, "Ekibimiz; yarın yapacağımız toplantıda herkes kendisini tanıtacak. Arkadaşlarımın önemli bir bölümünü orada göreceksiniz. Ekibin yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çıkacağız.

Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar. Haksızlık olur arkadaşlarımıza, hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsini birlikte öğreneceksiniz" açıklamalarında bulunmuştu.

Muharrem İnce Memleket Hareketinin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacak MUHARREM İNCE "MEMLEKET HAREKETİ"NİN KURUCULARINI BİR İKİ GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAK

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