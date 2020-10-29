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ABD'nin Dubai Büyükelçiliğinden terör saldırısı uyarısı

'nin , vatandaşlarını körfez ülkelerinde olası terör saldırıları konusunda uyaran bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda vatandaşların saldırıya yönelik teyakkuzda olmaları istendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020
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ABD'nin Dubai Büyükelçiliğinden terör saldırısı uyarısı

ABD'nin Dubai Büyükelçiliği vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı

Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek, vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istendi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de vatandaşlarını olası füze ve İHA saldırılarına karşı uyarmıştı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan ve dün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, Riyad'a doğru bugün olası füze veya insansız hava aracı saldırıları hakkındaki raporların takip edildiği belirtilerek vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istenmişti. Açıklamada, bir patlama veya siren sesi durumunda derhal siper aranması gibi bu tür saldırılar durumunda alınması gereken önlemlere yer verilmişti.

Son dakika... Hatayda terör saldırısı! Saldırıyı düzenleyen iki terörist de yakalandı SON DAKİKA... HATAY'DA TERÖR SALDIRISI! SALDIRIYI DÜZENLEYEN İKİ TERÖRİST DE YAKALANDI



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