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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüştü

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüştü. Görüşmede Yukarı Karabağ konusu ele alındı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yukarı Karabağ'daki gelişmeler ele alındı.

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