Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı mı?

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da çıkan orman yangını hakkında açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

(Orman yangınları) Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak.

(Hatay'daki orman yangını) İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık."

detaylar gelecek...