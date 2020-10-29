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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 29 Ekim mesajı

hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel paylaşımda bulundu. Oktay paylaşımında "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

100.YILA GURURLA YÜRÜYORUZ

Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız. 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz."


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