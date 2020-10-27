Yarın yarım gün tatil mi? Türk milleti olarak şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktası, Cumhuriyetin ilanının 97'inci yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, 29 Ekim'in arefesi yani 28 Ekim ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Resmi tatil günlerini fırsat bilen vatandaşlar tatil planı yapmak için 28 Ekim'in de tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba okullar tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi? İşte cevaplar...

28 EKİM ÇARŞAMBA YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün sürecek.

29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.