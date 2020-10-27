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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, finansal piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız olduğunu belirtti.

Bakan Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır." ifadelerini kullandı.

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