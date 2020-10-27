Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, finansal piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız olduğunu belirtti.

Bakan Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır." ifadelerini kullandı.

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