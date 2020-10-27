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Son dakika: Ankara'da kritik MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre toplantısı, Başkan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.35'te başladı. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika: Ankara'da kritik MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.35'te başladı.

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