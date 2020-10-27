Son dakika: Ankara'da kritik MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Son dakika haberine göre AK Parti MKYK toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.35'te başladı. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.35'te başladı.
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