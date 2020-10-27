MHP'den Osman Durmuş için başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı paylaştı.

MHP'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. Dönem Milletvekilimiz ve eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.