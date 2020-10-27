İstanbul'a özel önlemler yolda! Koronavirüs vaka sayısı artınca...

Üç kuralımız var; maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor, kalabalıktan kaçınmalıyız.

İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerimize bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalar kendilerini korusun. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.

Bütün gücümüzle buradayız. Asıl başarı hastanelerimize olabildiğince az ihtiyaç duyabilmektir. Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.