Çevre ve Şehircilik Bakanlığından flaş karar! Yasak getirildi...

Yetkililer, yeni kararla doğal güzelliklerin mutlak koruma altına alındığını belirterek şunları söyledi:

KAMUOYUNDA İMARA AÇILIYOR SANILDI

"Koruma kullanma dengesi içinde biz birtakım sınırlamalarla nitelikli doğal koruma alanlarında yani eskinin 2. derece sit alanlarında bungalov yapımına izin vermeyi düşünmüştük ancak hem kamuoyunda imara açılıyor sanıldı hem de gelen talepler bizim düşüncemizin ötesinde konuta dönüşecek gibiydi. İlerde imara açılmasına neden olmasın diye biz de daha korumacı bir anlayışla bungalov iznini kaldırdık. Böylece bu alanlar hemen hemen eskinin 1. derece sitlerinin koruma zırhına büründü. Ama sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı dediğimiz ve eskinin 3. derece sitine denk gelen alanlarda yine belli koşullarda bungalov yapılabilir."