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Son dakika: Türkiye'den Aliyev'in sözlerine destek: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Son dakika haberine göre , "Sayın Cumhurbaşkanı meseleyi güzel özetledi: " isteyenler 'a silah gönderiyor." Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek." dedi.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika: Türkiye'den Aliyev'in sözlerine destek: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı son dakika açıklamasında "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor. Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ateşkesi bozdu! AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: ERMENİSTAN ATEŞKESİ BOZDU!

BAŞKAN ERDOĞAN DA DÜN SERT ÇIKMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan'a desteğimize karşı tehditlerin olduğunu söylemiş ve şu ifadelerle cevap vermişti; "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz diye suçlanıyoruz. Bazı Amerikalılar İlham Aliyev kardeşimizi arıyor. Sizin yanınızda kim olduğunu biz biliyoruz. Ee Türkiye var! Yeri gelirse onlara da yaptırım uygularız. Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın ne ise geç kalma yap! F-35'leri vermediniz, Patriotları vermediniz, S400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Kabile devleti değil Türkiye'yiz biz!"

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