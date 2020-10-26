Mevlid Kandili ne zaman 2020? Mevlid Kandili ilk ne zaman kutlanmaya başladı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler ve kandil günleri takvimi resmi internet sitesinde yer alıyor. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz dönemde Mevlid Kandili'nin hangi tarihte olacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Mevlid Kandili ne zaman 2020? Mevlid Kandili ilk ne zaman kutlanmaya başladı? İşte Mevlid Kandili anlamı...

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak. Kandil ne zaman sorusuna ise ayrıntıları inceleyerek cevap bulabilirsiniz.