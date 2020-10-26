Kemal Kılıçdaroğlu hedef tahtasına koymuştu! Terör örgütü DHKP-C harekete geçti

Yargıda istemediği kararlar çıkınca hakim, savcıları hedef alan açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu hakkında "yeniden yargılanmaya yer olmadığı" kararını veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyetini de hedef almıştı. Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekili Özgür Özel'in mahkeme heyeti ile ilgili hakaret içeren skandal açıklamalarının ardından sosyal medyada da CHP'liler öncülüğünde linç kampanyası başlatılmıştı. Son olarak, DHKP-C terör örgütünün "Halk Okulu" isimli dergisinde mahkeme heyeti hedef tahtasına konuldu.

Derginin kapağında mahkeme başkanı doğrudan hedef gösterilirken, cezaevinde ölüm orucunda ölen DHKP-C'li avukat Ebru Timtik'in katillerinin de hakimler olduğu yazıldı. Asılsız ithamlarla yayınlanan dergi kapağında, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) da hedef alındı. Zaman zaman yaptığı açıklamalarda hakimler ve savcılar hakkında çok ağır ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, afedersiniz 'yüksek' değil artık, hâkimler savcılar 'alçak' kurulu diyebiliriz" demişti.

FATİH ULAŞ-SABAH

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