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Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek

Başkanı , Başkan 'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek

Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir." ifadesini kullandı.

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