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Son dakika | MSB: NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı’nın deniz safhası tamam

haberi... () " ve müttefik ülkelerin katılımı ile yaklaşma sularında icra edilen NUSRET ’nın deniz safhası tamamlandı." dedi.

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Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika | MSB: NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı’nın deniz safhası tamam

MSB, "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı." açıklamasını yaptı.

Bakanlık paylaşımında "Tatbikata katılan gemiler Alsancak Limanı'na döndü." bilgisine de yer verildi.

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