Son dakika | MSB: NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı’nın deniz safhası tamam
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı’nın deniz safhası tamamlandı." dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSB, "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı." açıklamasını yaptı.
MSB, "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı." açıklamasını yaptı.
Bakanlık paylaşımında "Tatbikata katılan gemiler Alsancak Limanı'na döndü." bilgisine de yer verildi.