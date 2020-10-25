Son dakika | MSB: NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı’nın deniz safhası tamam

MSB, "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı." açıklamasını yaptı.



Bakanlık paylaşımında "Tatbikata katılan gemiler Alsancak Limanı'na döndü." bilgisine de yer verildi.